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07.01.2021 12:55
Рубрика: Происшествия

В Петербурге из института РАН похитили 26 археологических артефактов

В Центральном районе Санкт-Петербурга неизвестный похитил 26 археологических находок, хранящихся в Институте истории материальной культуры РАН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

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По словам собеседника агентства, информация о краже поступила накануне днем от вахтера учреждения. Она сообщила, что неизвестный повредил замки к входной двери, а также на металлической двери подвала. Он сумел проникнуть в один из кабинетов института, где забрал 26 археологических артефактов, хранящихся в металлическом ящике.

Сейчас поиском подозреваемого занимается полиция. Ценность похищенных находок устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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