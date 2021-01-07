В Петербурге из института РАН похитили 26 археологических артефактов

В Центральном районе Санкт-Петербурга неизвестный похитил 26 археологических находок, хранящихся в Институте истории материальной культуры РАН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

По словам собеседника агентства, информация о краже поступила накануне днем от вахтера учреждения. Она сообщила, что неизвестный повредил замки к входной двери, а также на металлической двери подвала. Он сумел проникнуть в один из кабинетов института, где забрал 26 археологических артефактов, хранящихся в металлическом ящике.

Сейчас поиском подозреваемого занимается полиция. Ценность похищенных находок устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.