В Петербурге пройдет рождественский фестиваль огня

Сегодня, 7 января, в 20.00 в Санкт-Петербурге начнется традиционный фестиваль огня "Рождественская звезда". Его можно будет увидеть в режиме онлайн.

Как сообщают в комитете по развитию туризма, огненное шоу пройдет на пяти площадках в знаковых местах Санкт-Петербурга. В программе лазерные и световые представления, фейерверки, мультимедийный спектакль. Но офлайн-зрителей на красочное представление не зовут. В этом году наслаждаться грандиозным пиротехническим шоу предлагают в режиме онлайн.

Трансляция будет вестись на официальном городском туристском портале и на странице фестиваля огня "Рождественская звезда" в соцсетях.

- Этим шоу Петербург продолжает традиции, заложенные в петровские времена, - рассказывают в оргкомитете фестиваля. - Еще три века назад в дни новогодних и рождественских праздников город становился столицей фейерверков и огненных представлений. Пальба из пушек, пиротехнические потехи и спектакли - все это было неотъемлемой частью гуляний.

Кстати, во время праздника состоится состязание сильнейших пиротехников, съехавшихся из разных городов России и ближнего зарубежья. Их мастерство члены жюри будут оценивать удаленно. Принять участие в выборе лучшего смогут и зрители. Голосование продлится с 20.30 7 января до 18.00 8 января.