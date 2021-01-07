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07.01.2021 14:05
Рубрика: Культура

В Санкт-Петербурге открылись театры

Текст: Алексей Михайлов (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге с 7 января открылись театры, сообщили в городской администрации. Это стало возможным благодаря изменениям в постановление №121 о мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, которые были внесены 30 декабря.

Фото: ГБУК г. Москвы "Театр Романа Виктюка"
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Городские театры оперативно подготовили рождественскую афишу на период с 7 по 10 января.

На сцене Александринского театра два раза в день театр балета имени Леонида Якобсона представит балетные спектакли "Щелкунчик" и "Лебединое озеро". В Рождество также откроются для зрителей Театр комедии имени Акимова, театр имени Ленсовета, театр "Мастерская", театр "Приют комедианта", театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова, театр "За Черной речкой", театр "ЦЕХЪ". Возобновит показ спектаклей Мариинский театр.

С 7 января разрешен доступ в театры и для детей до 16 лет.  При этом сохраняется запрет на посещение театров организованными группами.

Для детей новогодний спектакль "Щелкунчик" представит Михайловский театр. В "Балтийском доме" покажут "Путешествие Незнайки и его друзей" и "Остров сокровищ". Театр "Мастерская на каникулах  покажет спектакль "Том Сойер". В ТЮЗе имени Брянцева три детских постановки - "Морозко", "Снежная королева" и "Денискины рассказы".

- Театры должны работать со строгим соблюдением противоэпидемических требований. В зале должно быть не более 25 процентов зрителей от общей вместимости, - подчеркнули в администрации Санкт-Петербурга.

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