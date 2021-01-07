Главный внештатный отоларинголог Адыгеи скончался от COVID-19

В инфекционной больнице Краснодара сегодня скончался заведующий отделением ЛОР Адыгейской республиканской клинической больницы и главный внештатный отоларинголог региона, доктор медицинских наук Адам Боджоков. Об этом сообщили в официальном аккаунте Instagram АРКБ.

- Более 30 лет Адам Рамазанович посвятил любимой профессии. Будучи ведущим хирургом в своей области, главным специалистом-отоларингологом Министерства Здравоохранения Республики Адыгея, Адам Рамазанович вернул здоровье тысячам пациентов, в том числе детям, - говорится в публикации.

Коллеги доктора сообщили, что последние два месяца он лечился в инфекционной больнице Краснодара от коронавируса, но болезнь победить не смог.

На 7 января в Адыгее выявлены 11575 случаев заболевания COVID-19, умерли 98 человек.