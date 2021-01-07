МЧС предупредило о сильном ветре и осадках в Крыму

Главное управление МЧС России по Республике Крым опубликовало штормовое предупреждение, ссылаясь на данные Крымского управления по гидрометеорологии. В ближайшие дни, 8 и 9 января через полуотров пройдет холодный фронтальный раздел, который вызовет сильный ветер и местами значительные осадки - до 20 миллиметров в сутки.

Как уточнили синоптики, в ближайшие трое суток атмосферные фронтальные разделы принесут на полуостров долгожданные дожди. Ветер с юго-западного сменится на северо-западный 8-13 метров в секунду. Местами он усилится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью - плюс один - плюс шесть, на побережье до девяти градусов, днем - плюс семь - плюс двенадцать.

В воскресенье ожидаются осадки в виде мокрого снега, а температура воздуха понизится на пять-семь градусов.

МЧС предупреждает, что велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - повреждения ЛЭП и линий связи, обрушения слабо укрепленных конструкций.