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Рубрика: Общество

МЧС предупредило о сильном ветре и осадках в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Главное управление МЧС России по Республике Крым опубликовало штормовое предупреждение, ссылаясь на данные Крымского управления по гидрометеорологии. В ближайшие дни, 8 и 9 января через полуотров пройдет холодный фронтальный раздел, который вызовет сильный ветер и местами значительные осадки - до 20 миллиметров в сутки.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Как уточнили синоптики, в ближайшие трое суток атмосферные фронтальные разделы принесут на полуостров долгожданные дожди. Ветер с юго-западного сменится на северо-западный 8-13 метров в секунду. Местами он усилится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью - плюс один - плюс шесть, на побережье до девяти градусов, днем - плюс семь - плюс двенадцать.

В воскресенье ожидаются осадки в виде мокрого снега, а температура воздуха понизится на пять-семь градусов.

МЧС предупреждает, что велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - повреждения ЛЭП и линий связи, обрушения слабо укрепленных конструкций.

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