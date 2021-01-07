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07.01.2021 15:50
Рубрика: Общество

На Кубани из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 400 тысяч кур

Текст: Михаил Сухарев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел карантин на птицефабрике в станице Новомышатовской Красноармейского района после гибели 15 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа. Наличие вируса подтвердили в "Кропоткинской краевой ветлаборатории". Как сообщил глава района Юрий Васин, также введен режим чрезвычайной ситуации на территории всего района.

Фото: iStock
Новая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Японии

- В связи с заболеванием поголовья птицефабрики "Новомышастовская" гриппом птиц провел заседание санитарно-эпидемиологической комиссии в станице Новомышастовской. Работа по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжается согласно плану. В том числе ведется вакцинация работников птицефабрики против гриппа, - отметил Васин.

Заместитель главы района Алексей Науменко, который назначен руководителем ликвидации ЧС, сообщил, что будет утилизировано все поголовье кур на птицефабрике. Там содержится около 400 тысяч голов птицы.

Утилизацию кур проведут строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Потребуется большое количество леса и автомобильных покрышек.

- Покрышек необходимо найти около пяти тысяч штук. Надеемся на помощь соседних районов, в первую очередь Калининского и Абинского. Но самый серьезный "взнос" резины ждем от автотранспортных предприятий Краснодара, - рассказал Науменко.

Сегодня и завтра в станицах Новомышатовской и Марьянской, а также в хуторе Прикубанском будет проведен обход дворов для проверки птиц в частных домовладениях.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Эпидемия "птичьего гриппа"

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