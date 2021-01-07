В Краснодаре загорелись станция техобслуживания и магазин запчастей

На востоке Краснодара днем 7 января начался пожар на улице Лизы Чайкиной. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, около 12.30 загорелся магазин автомобильных запчастей со станцией технического обслуживания.

- Прибыв к месту, пожарные установили, что происходит горение в автомагазине площадью 100 квадратных метров. По информации на 13.10 пожар удалось локализовать и ликвидировать горение, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На месте сейчас работают четыре единицы техники и 15 сотрудников МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.