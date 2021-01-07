В Ростове при пожаре в торговых павильонах пострадали три человека

В Ростове-на-Дону в результате пожара, вспыхнувшего в торговых павильонах, пострадали и были госпитализированы три человека.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС, это произошло на улице Жданова, где загорелся торговый ларек с шаурмой. Всего огонь повредил четыре павильона.

Пострадавших с ожогами пришлось госпитализировать в Больницу скорой медицинской помощи.

К борьбе с огнем привлекались около 40 человек и девять единиц техники. Пожар удалось потушить примерно через два часа.