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Рубрика: Спорт

В Екатеринбурге открылись Рождественские легкоатлетические старты

Текст: Ольга Штейн

Традиционные легкоатлетические соревнования открылись в спортивном комплексе "Луч". Российские спортсмены разыграют 12 комплектов наград в беге и прыжках в высоту. Состязания проводятся без зрителей, трансляцию можно посмотреть онлайн.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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"Рождественские старты" проходят в Екатеринбурге с 1991 года. За это время в них приняли участие сильнейшие легкоатлеты - олимпийские чемпионы и чемпионы мира. На соревнованиях установлено более десяти рекордов России и два высших мировых достижения, сообщают организаторы. В прошлом году Олимпийский комитет России и Всероссийская Федерация легкой атлетики признали "Рождественские старты" в Екатеринбурге лучшим однодневным турниром в стране.

Сегодня на старт выйдут олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Чичерова, трехкратная чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене, многократный чемпион и рекордсмен России Владимир Никитин и другие лидеры российской легкой атлетики.

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