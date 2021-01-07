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07.01.2021 14:39
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге полиции пришлось открыть стрельбу по автомобилю лихача

Текст: Ольга Штейн

Погоня со стрельбой произошла сегодня утром в Екатеринбурге. Лихача на автомобиле Volkswagen сотрудники ГИБДД заметили в центре города, на улице 8 Марта. Жезлом приказали остановиться, но водитель требования инспекторов проигнорировал и попытался скрыться.

Фото: iStock
В Петербурге полицейские открыли стрельбу, пытаясь остановить нарушителя

- Дальше все как в кино: экипаж ДПС сообщил о случившемся в дежурную часть. К нему на помощь прибыли еще три патрульные машины. Нарушитель, пытаясь замести следы, невзирая на запрещающий сигнал светофора, на бешеной скорости мчался за город, создавая при этом реальную угрозу как для самого себя, так и для других участников дорожного движения и пешеходов, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Погоня продолжалась 44 минуты. Остановить гонщика удалось лишь после применения табельного оружия: предупредительный выстрел в воздух действия не возымел, но после пяти выстрелов в сторону иномарки водителя задержали - случилось это практически на окраине города, во дворах на улице Симферопольской.

Лихачом оказался 22-летний житель села Курганской области. В прошлом его 17 раз привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения, чаще всего - за проезд на красный свет и нежелание останавливаться по требованию. Инспекторы ГИБДД составили в отношении водителя пять административных протоколов: о невыполнении требований об остановке, проезде на запрещающий сигнал светофора, неповиновении требованию представителя органов внутренних дел, отсутствии страховки и управлении автомобилем в состоянии опьянения.

- Поражает в этой ситуации то, откуда берутся такие люди в Свердловской области, ведь практически каждую неделю накануне выходных органы внутренних дел через СМИ и социальные сети информируют общественность о предстоящих массовых проверках на дорогах. Но поскольку не все, у кого есть права, еще усвоили, что пьяный за рулем - это преступник, сотрудники ГИБДД будут продолжать всевозможные акции по отлову тех, кому море по колено, - добавил Валерий Горелых.

Отметим, за первые дни новогодних каникул сотрудники регионального ГИБДД пресекли 289 фактов управления автомобилями водителями подшофе. Из них 34 водителя ранее уже привлекались к ответственности за вождение в нетрезвом виде, теперь им грозит уголовная ответственность, сообщают в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Также инспекторы задержали 302 водителя, которые ранее были лишены прав или вовсе их не имели.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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