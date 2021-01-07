В Свердловской области отменят "удаленку" для школьников

В Свердловской области после новогодних каникул все учащиеся с 1 по 11 классы смогут вернуться в школы. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал губернатор региона.

- Еще до праздников мы договорились с нашими эпидемиологами о том, что к 7-8 января они дадут нам прогноз развития ситуации и рекомендации, касающиеся возврату школьников за парты. Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьезных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысячи. Все это дает нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов. Пока на дистанте останутся учащиеся средних специальных учебных заведений. По ним решение будет принято дополнительно.

Как и прежде, все школы должны быть обеспечены средствами защиты от коронавируса: антисептиками, рециркуляторами, бесконтактными термометрами. Расписание должно быть составлено так, чтобы развести потоки учеников. Кроме того, обезопасить учебный процесс должна помочь вакцинация. В первые рабочие дни года на Среднем Урале ждут новую партию вакцины: прививки наряду с медиками смогут поставить и педагоги.

Ранее ученики шестых, седьмых, восьмых и десятых классов были вынуждены учиться дистанционно.