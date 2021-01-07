Региональный парламент в ФРГ поддержит фонд в поддержку "Северного потока-2"

Парламент немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания большинством голосов поддержал инициативу регионального правительства по созданию экологического фонда, который, в частности, должен помочь защитить интересы участников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Только два депутата от партии "Альтернатива для Германии" воздержались от участия в голосовании.

"Решение: заявка (регионального правительства - прим. "РГ") принята", - сообщила пресс-служба парламента.

Фонд будет называться "Защита климата и окружающей среды MV". Перед ним стоят 11 целей, которые будут связаны с зеленой энергетикой и добычей экологически чистых энергоносителей. Последним пунктом значится "вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2".

Как отметила премьер-министр региона Мануэла Швезиг, фонд не будет участвовать в строительстве или управлении проектом. "Но у него должна быть возможность внести вклад в завершение проекта", - отметила Швезиг.