Россиянин Каргинов выиграл пятый этап "Дакара" в зачете грузовиков

Экипаж россиянина Андрея Каргинова из команды "КАМАЗ - Мастер" выиграл пятый этап традиционного ралли "Дакар", проходящего сейчас на территории Саудовской Аравии. Лидерство в общем зачете сохранил соотечественника Каргинова и представитель этой же команды КАМАЗов Дмитрий Сотников.

Общее время экипажа Каргинова (и его напарников Андрея Мокеева и Игоря Леонова) на 456 километрах спецучастков - 5 часов 26 минут и 39 секунд. Второе место на пятом этапе "Дакара" у представителя Беларуси Алексея Вишневского на грузовике МАЗ - отставание от лидера 2 мин. 42 сек. На третьей позиции лидер генеральной классификации Дмитрий Сотников ("КАМАЗ - Мастер") с дефицитом 3 мин. 41 сек.

В основном зачете ситуация на данный момент следующая: лидирует Сотников сотоварищи, на второй строчке экипаж нашего Антона Шибалова (плюс Дмитрий Никитин и Иван Татаринов), который также на КАМАЗе - дефицит 33 мин. 53 сек., на третьей позиции грузовик IVECO чеха Мартина Мацика-младшего (отставание 51.11).

Что касается триумфатора четверга, то Каргинов, несмотря на локальную победу, из-за проблем, возникавших на предыдущих этапах - пока только десятый (минус около двух часов от лидера).