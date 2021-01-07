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07.01.2021 16:25
Рубрика: Власть

Шойгу: Международные организации мало участвуют в восстановлении Сирии

Текст: Юрий Гаврилов

Министр обороны Сергей Шойгу высказался по поводу участия международных гуманитарных организаций в восстановлении мирной жизни в Сирии. По мнению главы военного ведомства РФ, их роль в этом процессе явно недостаточна.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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"Все эти годы много говорилось о том, что международные организации должны принимать самое активное участие в восстановлении нормальной жизни в Сирии. Скажем, ЮНЕСКО, которое на момент, когда разрушались памятники в той же Пальмире и в том же Алеппо, они говорили, что это варварство и это надо остановить, надо всем сосредоточиться, собраться и восстанавливать эти памятники. Но по факту, когда такая возможность появилась, никто не спешит", - заявил Шойгу в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск". Эту документальную ленту показали в четверг на телеканале "Россия 1".

В то же время, напомнил министр, наша страна активно участвует в восстановлении арабской республики. Если говорить о той же Пальмире, то именно Россия провела разминирование этого древнего города и участвует в оцифровке его архитектурных памятников.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за все время работы этой структуры ее представители провели 2670 гуманитарных акций. По словам замруководителя Центра Вячеслава Сытника, такая практика будет продолжена. "Гуманитарные акции продолжатся в том же объеме. То есть, по две-три акции в каждой провинции ежемесячно", - отметил контр-адмирал.

Наши военные доставляют жителям городов и поселков Сирии, в первую очередь самым незащищенным слоям ее населения продуктовые наборы. Туда входят рис, мука, сахар, сгущенное молоко, чай, традиционные арабские лепешки и другие продукты.

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