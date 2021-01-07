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07.01.2021 14:50
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал, как проходила подготовка визита Путина в Сирию

Текст: Кира Латухина
Президент России сам решил поехать в Сирию в январе прошлого года. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" (ВГТРК). Высокопоставленные российские военные рассказали о том, как шла подготовка и организация этого визита.

"Решение было принято самим президентом, естественно, по докладам разных служб, и в первую очередь Генерального штаба ВС РФ", - сообщил Шойгу. Тогда подошло время завершения очередного этапа операции в Сирии - этапа основной силовой работы, надо было переходить к восстановлению мирной жизни.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Настало время подведения итогов и постановки задач. "Для этого нужно было сделать это, во-первых, достаточно зримо и понятно. И для населения Сирии, и для руководства Сирии, и, естественно, для всего окружающего мира, потому что не всем было понятно, а где же мы находимся все-таки", - пояснил министр.

"Если снять детальный, с раскрытием всего фильм, то он может быть, с одной стороны, хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения, а с другой стороны - это будет такой триллер, похлеще голливудского и любого другого", - сравнил Шойгу. "Была проведена такая полная, тотальная, глубокая оценка всех угроз. Надо было сделать очень и очень многое, и при этом не возбудить интерес у всех: а что они тут делают? Чем они тут занимаются?" - рассказал он.

На территории Сирии продолжали действовать противники власти, "спящие ячейки", подготовленные в том числе и спецслужбами зарубежных стран, заявил начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков. "То есть сама по себе обстановка, как в стране, так и в столице, хоть и имела серьезную тенденцию к улучшению, но все-таки вызывала определенные опасения", - добавил он. "У нас не было права на ошибку. Не то что на ошибку, а на малейший сбой... Был предельно сужен круг лиц, привлеченных к операции, тот, кто знал ее детально", - сказал Костюков.

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В таких непростых условиях надо было соблюсти абсолютную степень конфиденциальности подготовки. "Сложнейшая была задача. Вся сложность заключалась в том, что нельзя было никому рассказывать и мы должны были организовать выполнение задач по обеспечению безопасности визита, не раскрывая сути замысла и цели этих мероприятий. Сначала пустили такой слух и легенду создали, что едет министр обороны", - рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Хотя Шойгу там не раз бывал, и таких особых мер не предпринималось.

"Удалось сохранить все это в тайне, и в то же время обеспечить выполнение всех мероприятий", - констатировал глава Генштаба. "Потому что это Восток. И все люди стремятся, какую информацию получил, чем быстрее, тем лучше донести до соседей, до других... Любая информация - минут через 10 половина Сирии будет знать об этом. Причем это все по сотовому телефону говорится и так далее", - пояснил он. "Выдохнули, когда самолет с президентом взял курс на Стамбул . И вышел из зоны ПВО", - сказал Костюков.

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