СМИ: Подал в отставку советник Трампа по России Райан Тулли

Старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Райан Тулли подал в отставку. Об этом сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

"Райан Тулли уволился из СНБ. Он был старшим директором по делам Европы и России. Ушел после вчерашних событий в Капитолии США, как мне сказали", - написала Джейкобс на своей страничке в Twitter.

Позже эту информацию подтвердил ее коллега из CNN Александр Маркардт.

Напомним, что ранее CNN сообщил об отставке заместителя советника президента США по национальной безопасности Мэтта Поттинджера. По данным телеканала, об уходе подумывает и советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Ранее в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Четыре человека погибли: одну женщину застрелил правоохранитель, причина смерти еще троих пока не названа.