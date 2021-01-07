Новости

Тульские студенты создали два боевых беспилотника 21:18
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса более 24,6 тыс. военнослужащих 21:13
Илон Маск стал богатейшим человеком в мире 21:06
Трамп до конца президентства не сможет писать в Facebook и Instagram 20:49
Питерский СКА в чемпионате КХЛ уступил "Локомотиву" 20:27
Более 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Капитолии 20:18
Умер журналист Лев Корзун 20:09
Эксперты выяснили, что COVID-19 может перерасти в хроническую форму 20:06
СМИ: Подал в отставку советник Трампа по России Райан Тулли 19:56
Новый штамм COVID-19 обнаружен уже в 22 странах Европы 19:18
Киборга вычеркнули из фильма про Флэша из-за конфликта в DC 18:54
Зюганов рассказал о последствиях раскола в США 18:45
Региональный парламент в ФРГ поддержит фонд в поддержку "Северного потока-2" 18:36
Укладку труб "Северного потока-2" возобновят 15 января 18:34
В Подмосковье автобус врезался в частный дом 18:31
"Бриджертоны" вошли в пятерку популярных оригинальных премьер Netflix 18:25
Россиянин Каргинов выиграл пятый этап "Дакара" в зачете грузовиков 18:14
Эксперты рассказали, как защититься от новой схемы обмана по телефону 18:14
У заразившегося COVID-19 Бориса Грачевского поражено 75% легких 18:08
Горбачев: Штурм Капитолия поставил под вопрос судьбу США как государства 17:56
В США зарегистрирован 21 миллион случаев заражения COVID-19 17:52
В Татарстане при катании с горки погибла девочка 17:49
Опубликованы кадры из "Армии мертвецов" Зака Снайдера 17:40
Умер актер из "Вечного зова" и "Большой перемены" Валерий Хлевинский 17:23
Под Воронежем Дед Мороз избил женщину 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Куда поедут российские туристы этой зимой
Куда поедут российские туристы этой зимой
07.01.2021 19:56
Рубрика: В мире

СМИ: Подал в отставку советник Трампа по России Райан Тулли

Текст: Диана Ковалева

Старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Райан Тулли подал в отставку. Об этом сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Володин заявил о кризисе политической системы США

"Райан Тулли уволился из СНБ. Он был старшим директором по делам Европы и России. Ушел после вчерашних событий в Капитолии США, как мне сказали", - написала Джейкобс на своей страничке в Twitter.

Позже эту информацию подтвердил ее коллега из CNN Александр Маркардт.

Напомним, что ранее CNN сообщил об отставке заместителя советника президента США по национальной безопасности Мэтта Поттинджера. По данным телеканала, об уходе подумывает и советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Ранее в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Четыре человека погибли: одну женщину застрелил правоохранитель, причина смерти еще троих пока не названа.

В мире США

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Косачев: Американская демократия захромала на обе ноги
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Раскрыта новая схема обмана россиян по телефону
В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы
Что теряет и приобретает Лондон в сделке по Brexit
Как будет проходить вакцинация от коронавируса в Европе