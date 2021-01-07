Три пациента умерли в Норвегии после вакцинации

В Норвегии три человека умерли после вакцинации от коронавируса, передает ТАСС.

"Могу подтвердить, что умер пожилой постоялец больницы, имевший основные заболевания, незадолго до смерти ему была сделала прививка ", - подтвердила главврач населенного пункта Пернилле Хегре Сёренсен.

Известно, что вакцина была введена 82-летнему пациенту и пока нет подтверждения, что именно она стала причиной смерти.

Напомним, что в Норвегии с 27 декабря ведется вакцинация с с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.