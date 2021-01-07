Укладку труб "Северного потока-2" возобновят 15 января

Прокладывать трубы газопровода "Северный поток-2" в водах Дании вновь начнут с 15 января.

Такая дата указана в новом расписании работ, которое Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от Nord Stream 2 AG, сообщает ТАСС со ссылкой на ДЭА.

Скорректированный график является условием возобновления работ. Ранее стало известно, что укладку труб по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании начнет баржа "Фортуна". Строительство участка длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии завершили в декабре 2020 года.

Газопровод "Северный поток - 2" рассчитан на прокачку 55 млрд кубометров газа в год. Энергоноситель будет подаваться от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект уже выполнен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после отказа швейцарской компании Allseas от продолжения работ из-за возможных санкций со стороны США.