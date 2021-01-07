Новости

СМИ: Подал в отставку советник Трампа по России Райан Тулли 19:56
Новый штамм COVID-19 обнаружен уже в 22 странах Европы 19:18
Киборга вычеркнули из фильма про Флэша из-за конфликта в DC 18:54
Зюганов рассказал о последствиях раскола в США 18:45
Региональный парламент в ФРГ поддержит фонд в поддержку "Северного потока-2" 18:36
Укладку труб "Северного потока-2" возобновят 15 января 18:34
В Подмосковье автобус врезался в частный дом 18:31
"Бриджертоны" вошли в пятерку популярных оригинальных премьер Netflix 18:25
Россиянин Каргинов выиграл пятый этап "Дакара" в зачете грузовиков 18:14
Эксперты рассказали, как защититься от новой схемы обмана по телефону 18:14
У заразившегося COVID-19 Бориса Грачевского поражено 75% легких 18:08
Горбачев: Штурм Капитолия поставил под вопрос судьбу США как государства 17:56
В США зарегистрирован 21 миллион случаев заражения COVID-19 17:52
В Татарстане при катании с горки погибла девочка 17:49
Опубликованы кадры из "Армии мертвецов" Зака Снайдера 17:40
Умер актер из "Вечного зова" и "Большой перемены" Валерий Хлевинский 17:23
Под Воронежем Дед Мороз избил женщину 17:23
Академик РАН Вячеслав Новицкий умер от осложнений, вызванных COVID-19 17:21
Лукашенко: Нам не нужны ни войны, ни столкновения 17:19
Официально: Оскар Айзек сыграет Лунного рыцаря 17:19
Умер фронтмен культовой группы Gerry and the Pacemakers Джерри Марсден 16:36
В Приморье более 42 тысяч человек остались без электричества 16:33
Шойгу: Международные организации мало участвуют в восстановлении Сирии 16:25
Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2020 года 16:19
Биткоин рекордно вырос на фоне беспорядков в США 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Куда поедут российские туристы этой зимой
Куда поедут российские туристы этой зимой
07.01.2021 18:34
Рубрика: Экономика

Укладку труб "Северного потока-2" возобновят 15 января

Текст: Евгений Гайва

Прокладывать трубы газопровода "Северный поток-2" в водах Дании вновь начнут с 15 января.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Германия создаст фонд в поддержку "Северного потока-2"

Такая дата указана в новом расписании работ, которое Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от Nord Stream 2 AG, сообщает ТАСС со ссылкой на ДЭА.

Скорректированный график является условием возобновления работ. Ранее стало известно, что укладку труб по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании начнет баржа "Фортуна". Строительство участка длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии завершили в декабре 2020 года.

Газопровод "Северный поток - 2" рассчитан на прокачку 55 млрд кубометров газа в год. Энергоноситель будет подаваться от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект уже выполнен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после отказа швейцарской компании Allseas от продолжения работ из-за возможных санкций со стороны США.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Дания Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Косачев: Американская демократия захромала на обе ноги
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Раскрыта новая схема обмана россиян по телефону
В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году