Умер фронтмен культовой группы Gerry and the Pacemakers Джерри Марсден

Джерри Марсден, фронтмен классической ливерпульской рок-н-ролльной группы Gerry and the Pacemakers, скончался в возрасте 78 лет 3 января. Об этом сообщает TMZ.

Причиной смерти вокалиста и гитариста одного из правофланговых коллективов т.н. "британского вторжения" стали проблемы с сердцем, с которыми артист боролся на протяжении многих лет, перенеся несколько операций. Последнюю - в 2016-м.

Gerry & The Pacemakers собрались в 1959-м. Менеджером их был Брайан Эпстайн, до того подписавший The Beatles, звукорежиссером - Джордж Мартин. В немалой степени благодаря их усилиям коллектив стал первой группой, чьи три дебютных сингла добрались до первого места UK Singles Chart. Достижение это держалось двадцать лет.

Записанная Gerry & The Pacemakers версия песни You'll Never Walk Alone, в 1945-м прозвучавшей в мюзикле "Карусель", стала гимном ФК "Ливерпуль".