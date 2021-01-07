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Рубрика: В мире

В Германии вводят обязательную женскую квоту для руководств компаний

Текст: Диана Ковалева
Немецкие власти намерены обязать крупные компании страны выделять минимум одно место в правлении женщинам, если в него входят более трех человек. Соответствующий закон уже одобрило правительство ФРГ, теперь его должен рассмотреть бундестаг.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Как сообщает Euronews, фирмы, в которых федеральные власти владеют контрольным пакетом, также будут иметь обязательную квоту, согласно которой 30 процентов мест в правлении должны быть выделены женщинам. Напомним, что ранее подобные квоты в Германии носили в основном добровольный характер.

По мнению правительства ФРГ, закон должен навсегда изменить ситуацию в стране для женщин на руководящих должностях.

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