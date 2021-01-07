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Рубрика: В мире

В Японии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявило режим ЧС в четырех регионах страны на фоне увеличения там скорости распространения коронавируса. Данная мера будет действовать как минимум до 7 февраля в отношении Токио и соседних со столичным мегаполисом префектур Сайтама, Тиба и Канагава, сообщает телерадиокомпания NHK.
Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images
Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images

Местные власти призывают владельцев ресторанов ограничить часы работы до 20-00, а предприятия и компании перевести часть персонала на удаленку. Кроме того, правительство попросит жителей указанных регионов без лишней надобности не покидать свои дома в вечернее время. При этом в школах отправлять учеников на внеочередные каникулы или дистанционную форму обучения пока не планируется.

Фото: iStock
Власти Японии изучают вопрос о введении режима ЧС в стране

Вместе с тем в японском кабмине обеспокоены возможными последствиями ограничений, которые в негативном ключе скажутся на экономической ситуации регионов и деловой активности предпринимателей. В связи с этим в правительстве постарались выработать рестрикции, которые в наименьшей степени затронут бизнес.

Напомним, что 7 января в стране был обновлен рекорд по суточному приросту заразившихся COVID-19. Так, на территории Японии впервые за весь период пандемии было выявлено 6870 инфицированных. Наиболее сложная обстановка с распространением коронавируса наблюдается в Токио. Специалисты зафиксировали в городе 2447 человек с положительными пробами на инфекцию.

В начале января столичный губернатор Юрико Коикэ и ее коллеги из префектур Сайтама, Тиба и Канагава обратились к центральным властям с призывом ввести режим ЧС. Премьер Ёсихидэ Суга 4 января в ходе пресс-конференции заявил, что рассмотрит такую возможность.

Добавим, что в Японии с третьей декады февраля рассчитывают начать вакцинацию населения. Первыми прививку от коронавируса должны получить находящиеся в группе риска медработники и люди пожилого возраста. Японцы делают ставку на американские препараты, которые в скором времени пройдут процедуру одобрения в местном министерстве здравоохранения.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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