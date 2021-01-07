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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Текст: Евгений Гайва
Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, сообщили в Роспотребнадзоре по итогам селекторного совещания с руководителями региональных управлений ведомства.

"Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся, отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении ведомства.

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Совещание, посвященное текущей обстановке по коронавирусной инфекции и другим острым респираторным вирусным инфекциям, провела руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным Роспотребнадзора, суточный показатель заболеваемости снизился за последнюю неделю с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения. Между тем, в субъектах значение суточного показателя заболеваемости колеблется. Это говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников, подчеркнули в Роспртребнадзоре.

В праздничные дни благодаря организации работы лабораторий Роспотребнадзора, государственных медицинских организаций и коммерческих лабораторий проводилось до 244,8 тестов на 100 тысяч населения в сутки, при регламентируемом уровне не ниже 200,0 на 100 тыс. населения.

Также продолжает работать круглосуточный колл-центр Роспотребнадзора. За первую неделю января обработано более 27 тысяч звонков по вопросам профилактики коронавируса, актуальной эпидемиологической ситуации, тестированию, требованиям масочного режима.

Кроме того, отмечена тенденция сокращения числа регионов с превышением эпидемических порогов и интенсивных показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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