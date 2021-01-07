В России появился ГОСТ на сыр для пиццы

С 2021 года введен в действие новый ГОСТ, который устанавливает требования к сырам для пиццы.

Национальный стандарт устанавливает требования к сырам, подвергнутым предварительной обработке, облегчающей использование их для изготовления пиццы как на производстве, так и в ресторане, пиццерии и дома. Сыры для пиццы должны хорошо расплавляться на поверхности, не стекая с краев, не гореть при запекании, медленно затвердевать при остывании. ГОСТ запрещает использование для приготовления пиццы сыры с растительными жирами.

Требования к сыру для пиццы в России стандартизованы впервые. Как поясняют в Росстандарте, это связано с растущей популярностью продуктов "для быстрого перекуса на ходу", в том числе пиццы, увеличением объема промышленного производства сыров, специально выпускаемых для производства пиццы и с участившимися случаями их фальсификации на рынке. Некоторые недобросовестные производители под видом "сыра для пиццы" производят и предлагают ресторанам и потребителям заменитель сыра с растительными жирами. При термической обработке они оказывают вредное воздействие на организм.

Авторы ГОСТа рассчитывают, что с его помощью удастся сократить на рынке долю фальсификата. Впрочем, ГОСТы добровольны для применения.