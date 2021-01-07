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07.01.2021 17:52
Рубрика: В мире

В США зарегистрирован 21 миллион случаев заражения COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Фото: EPA-EFE/JASON SZENES Фото: EPA-EFE/JASON SZENES
Фото: EPA-EFE/JASON SZENES

В среду с COVID-19 было госпитализировано больше американцев, чем когда-либо с момента начала пандемии. Общее число зараженных коронавирусом в Америке превысило 21 миллион, смертность резко возросла на большей части территории Соединенных Штатов. Такие неутешительные данные содержатся в обзоре Reuters, подготовленном на основании официальных данных департаментов здравоохранения пятидесяти американских штатов и округа Колумбия.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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Число госпитализаций в связи с COVID-19 в США в среду достигло рекордных 130 834 человек, в то время как 3684 зарегистрированных смертельных случая были вторым по величине однодневным числом погибших в результате пандемии с марта прошлого года. Цифра этих потерь также означает, что во вторник каждые 24 секунды в Соединенных Штатах кто-то умирал от COVID-19. Согласно анализу Reuters, при общем количестве смертей, превысивших 357 тысяч человек, каждый 914-й житель Соединенных Штатов умер от COVID-19 с начала пандемии, которая была объявлена в марте прошлого года.

В Калифорнии, одном из трех штатов, которые наиболее пострадали за время пандемии наряду с Техасом и Нью-Йорком, органы здравоохранения дали указание больницам, переполненных пациентами с COVID-19, приостановить плановые операции как минимум на три недели. Приказ, изданный поздно вечером во вторник департаментом общественного здравоохранения штата, распространяется на 14 округов, включая округа Лос-Анджелес, Ориндж и Сан-Диего, где возможности больниц интенсивной терапии серьезно ограничены.

Общее количество случаев COVID-19 в США в среду превысило 21 миллион, и, поскольку многие системы здравоохранения приближаются к критической точке, на государственные и местные власти оказывалось давление с целью ускорить распространение двух санкционированных в США вакцин. Отсутствие федерального плана решающего финального шага по доставке вакцин десяткам миллионов вооружений оставило государственных и местных чиновников ответственными за эти грандиозные усилия, создав мозаику различных планов по всей территории Соединенных Штатов.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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