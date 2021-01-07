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07.01.2021 21:13
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечили от коронавируса более 24,6 тыс. военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, за прошедшие сутки от Covid вылечили 70 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 24 695 человек.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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По сведениям на 7 января в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на Covid-19 сняли с медицинского контроля 95 375 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 3 969 военных. У них диагностировали опасную инфекцию. Более двух тысяч пациентов лежат в военных госпиталях. Семьдесят человек изолированы по месту службы. Двадцать девять лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 828 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 7 человек, в состоянии средней тяжести - 19 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, помощь там оказали более 14 тысячам пациентов, четыре тысячи восемьсот двадцать четыре из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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