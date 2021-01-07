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Рубрика: Общество

В ВОЗ объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Людям, переболевшим COVID-19 более шести месяцев назад, ВОЗ рекомендует предложить вакцинацию. Те, кто болел позже, имеют естественную защиту от инфекции, и поэтому в условиях ограниченного количества вакцин их можно не включать в нынешние списки вакцинируемых и перенести прививки на более отдаленные сроки, - это одна из рекомендаций, подготовленная стратегической группой по вакцинации ВОЗ в связи с началом массовой вакцинации населения, которая, как отметили в организации, развернута уже в 30 странах. Российские врачи отмечают, что для принятия решения о времени вакцинации нужно ориентироваться на показатель уровня антител к коронавирусу у конкретного пациента.

Тем, кто уже переболел коронавирусом, прививаться от COVID-19 можно будет тогда, когда количество антител снизится до показателей "серой зоны", считает научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Несмотря на то что производители тестов на антитела к COVID-19 используют разные шкалы, у всех есть показатель под названием "серая зона", который подразумевает, что результат теста и не положительный, и не отрицательный, пояснил эксперт URA.RU. При этом уровень антител следует проверять раз в полтора месяца, так как их число постепенно снижается.

Вакцинация - это, по сути, имитация заражения вирусом, стимулирующая иммунный ответ в организме.

Если у человека высокий титр антител, который превышает пороговые значения в три-четыре раза, то он защищен не меньше уже вакцинированного, напоминает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов, - к тому же, у переболевших также формируется клеточный иммунитет, который защищает от инфекции более продолжительное время.

Причем наличие клеток памяти не всегда коррелируют с титром антител, - отметил Нетесов. "Так что окончательный ответ на это дадут только время и наблюдения за вакцинированными и достоверно переболевшими", - заключил он.

Вакцинация населения от коронавируса в России началась в декабре. В первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников, волонтеров, а позднее к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.

Сделать прививку могут люди старше 18 лет без хронических заболеваний, а также если в течение последних 30 дней они не болели ОРВИ и не делали прививок. Беременные и кормящие грудью женщины не вакцинируются.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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