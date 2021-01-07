ВМС США начнут регулярные патрулирования у берегов РФ в Арктике

Военно-морские силы США начнут проводить регулярные патрулирования у берегов России в Арктике. Об этом сообщил министр ВМС страны Кеннет Брейтвейт.

По его словам, которые цитирует портал Breaking Defense, подобные меры необходимы для препятствования укреплению позиций России на Крайнем Севере. Для этих целей США могут начать арендовывать ледоколы у союзников, чтобы сократить количественный разрыв в обеспеченности подобными судами с РФ и Китаем.

Об увеличении присутствия американских боевых кораблей в Арктике ранее говорил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за того, что ведущие страны мира конкурируют за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям.