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Рубрика: Общество

Врач рассказала, как правильно выйти из Рождественского поста

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После Рождественского поста необходимо соблюдать определенные правила, чтобы не нанести вред здоровью.

Как рассказала RT врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол, из поста следует выходить постепенно.

Фото: iStock
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"Во-первых, сначала надо есть маленькими порциями, во-вторых, это должна быть нежирная пища", - отмечает специалист. В противном случае могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой. Также неправильный выход из поста может спровоцировать гастрит.

Марина Хорол отмечает, что после поста питаться нужно дробно, а включать в рацион различные продукты следует поэтапно. В этот период рекомендуется употреблять в пищу отварные или приготовленные на пару блюда. А вот жареное и острое в рационе лучше ограничить. Также можно есть молочные продукты.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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