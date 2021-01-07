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07.01.2021 15:27
Рубрика: Власть

За год судебные приставы выдворили из РФ более 10 тысяч иностранцев

Текст: Владислав Куликов

Из России за 11 месяцев прошлого года выдворено более 10 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

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"Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, фактически выдворенных за пределы РФ, составляет 10 775", - указано в материалах ФССП России. Как уточняется, в числе выдворенных 40 несовершеннолетних.

По данным ФССП, на 1 декабря подлежали выдворению 2 504 иностранца, 595 из них содержались в специальных учреждениях. По сравнению с 2019 годом в 2020 году число выдворенных приставами иностранцев значительно сократилось. Только за девять месяцев 2019 года приставы выдворили 26 тысяч иностранных граждан.

Как сообщили ранее в пресс-центре МВД, число иностранцев, находящихся в России, в прошлом году значительно сократилось из-за пандемии. В 2020 году численность иностранных граждан в России составила около 6 миллионов человек, из них 1 миллион имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. До пандемии ежегодно в России находилось от 9 до 11 миллионов иностранных граждан.

Власть Работа власти Судебная система Общество Соцсфера Миграция Правительство Минюст ФССП Миграционный учет в России

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