За год судебные приставы выдворили из РФ более 10 тысяч иностранцев

Из России за 11 месяцев прошлого года выдворено более 10 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

"Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, фактически выдворенных за пределы РФ, составляет 10 775", - указано в материалах ФССП России. Как уточняется, в числе выдворенных 40 несовершеннолетних.

По данным ФССП, на 1 декабря подлежали выдворению 2 504 иностранца, 595 из них содержались в специальных учреждениях. По сравнению с 2019 годом в 2020 году число выдворенных приставами иностранцев значительно сократилось. Только за девять месяцев 2019 года приставы выдворили 26 тысяч иностранных граждан.

Как сообщили ранее в пресс-центре МВД, число иностранцев, находящихся в России, в прошлом году значительно сократилось из-за пандемии. В 2020 году численность иностранных граждан в России составила около 6 миллионов человек, из них 1 миллион имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. До пандемии ежегодно в России находилось от 9 до 11 миллионов иностранных граждан.