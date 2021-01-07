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07.01.2021 22:49
Рубрика: Спорт

Жюри ралли "Дакар" пересмотрело результаты пятого этапа у грузовиков

Текст: Илья Трисвятский

Уже после завершения пятого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли "Дакар" жюри пересмотрело результаты в классе грузовиков, где традиционно на ведущих позициях россияне из команды "КАМАЗ - Мастер". Победу отобрали у экипажа Андрея Каргинова, но она досталась упрочившему свое лидерство в общей классификации Дмитрию Сотникову.

Фото: FRANCK FIFE / AFP
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Каргинов за нарушения регламента, точный характер которых пока официально не объявлен, оштрафован на 20 минут. Поэтому он и лишился первого места на этапе. На две минуты оштрафован и экипаж представителя Республики Беларусь Алексея Вишневского. Победителем оказался изначально показавший лишь третье время Дмитрий Сотников, однако, у него нет никаких штрафов.

Сотников в общем зачете опережает своего одноклубника и соотечественника Антона Шибалова почти на 34 минуты.

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