Зюганов рассказал о последствиях раскола в США

Вражда двух кланов - глобалистов в лице Джо Байдена и национального капитала в лице Дональда Трампа - будет продолжаться, что ухудшает и без того нестабильный мир, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"В Америке жесткий раскол, который угрожает не только гражданам этой страны, но и всему миру. Угрожает мировой финансовой системе … Если все это посыплется, то мало никому не покажется, поэтому я на это смотрю с большой тревогой и обеспокоенностью", - сказал Зюганов.

"Трамп, его команда, избиратели считают, что демократы выиграли жульническим способом, я разделяю эту точку зрения … Они всех учили законам подчиняться, а сами-то сплошь и рядом их нарушили", - подчеркнул лидер компартии.

"Раскол, вражда между ними (кланами - РГ) носит принципиальный характер, так что борьба будет продолжаться и далее, что ухудшает и без того нестабильный мир", - заключил Зюганов.