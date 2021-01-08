2021 год будет самым коротким за последние 50 лет

В 2020 году рекорд кратчайшего астрономического дня был побит 28 раз, а самый короткий день был зафиксирован 5 июля, когда Земля совершила полный оборот на 1,0516 миллисекунды быстрее, чем средняя продолжительность суток. И в наступившем году этот эффект продолжится, отличие меняющегося астрономического времени от стабильного атомного, которое фиксируется атомными часами, составит 19 миллисекунд.

Отметим, что раньше нашей планете требовалось чуть более 24 часов для полного оборота вокруг своей оси, но с начала XXI века ситуация изменилась. Астрономический день пошел на убыль. Дело в том, что Земля стала вращаться быстрее. Причина? По мнению ученых, это может быть глобальное потепление. По мере таяния ледников перераспределение массы заставляет планету быстрее вращаться вокруг своей оси.

Конечно, разница между астрономическим и атомным временем мизерная, но имеет далеко идущие последствия. Например, спутники и системы навигации работают в соответствии с солнечным временем, которое определяется исходя из положения звёзд, Луны и Солнца. Чтобы сохранить слаженную работу спутников и систем навигации, хронометристы Международной службы вращения Земли ранее добавляли к суткам так называемые "дополнительные секунды". В последний раз это делалось в конце 2016 года. Сейчас "хранители времени" ведут споры, нужно ли добавлять "отрицательные секунды" для устранения растущего неравенства. Вполне возможно, что потребуется отрицательная дополнительная секунда, если скорость вращения Земли еще больше возрастет", - сказал DailyMail Питер Уибберли, старший научный сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании.