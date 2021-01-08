2021 год будет самым коротким за последние 50 лет

Новости

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 11:07
Для космодрома Восточный будет создан скоростной трамвай 11:00
Умер создатель "Рецептов бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников 10:54
Банк России уточнил основания для блокировки счетов 10:50
Наталья Сергунина: Москва определила направления поддержки креативных индустрий 10:29
В столице Киргизии во второй половине января откроют школы и детсады 10:24
UFC подтвердил новую дату боя чемпиона Петра Яна 10:07
В Подмосковье произошел пожар на мебельной фабрике 09:36
Стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов 09:31
В США врач скончался после прививки Pfizer 08:33
Названо тяжелое заболевание, на которое указывает покрасневший язык 08:06
Пушков прокомментировал блокировку аккаунта Трампа в Twitter 07:46
Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник 06:35
В Шанхае впервые за 20 лет похолодает до экстремальных значений 05:59
В Японии из-за непогоды отменили более 200 авиарейсов 05:35
Трамп осудил нападение на Капитолий 04:40
На Украине начался двухнедельный строгий карантин 04:13
В Бразилии производство вакцины "Спутник V" начнется в ближайшие дни 03:56
В США хакера из России приговорили к 12 годам тюрьмы 03:20
Boeing выплатит 2,5 миллиарда долларов после обвинений в мошенничестве 03:02
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России 01:50
Ученые нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания 01:08
Индексы США обновили рекорды, несмотря на беспорядки в Вашингтоне 07.01.2021
Три пациента умерли в Норвегии после вакцинации 07.01.2021
Жюри ралли "Дакар" пересмотрело результаты пятого этапа у грузовиков 07.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Куда поедут российские туристы этой зимой
Куда поедут российские туристы этой зимой
08.01.2021 10:51
Рубрика: Общество

2021 год будет самым коротким за последние 50 лет

Текст: Юрий Медведев
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

В 2020 году рекорд кратчайшего астрономического дня был побит 28 раз, а самый короткий день был зафиксирован 5 июля, когда Земля совершила полный оборот на 1,0516 миллисекунды быстрее, чем средняя продолжительность суток. И в наступившем году этот эффект продолжится, отличие меняющегося астрономического времени от стабильного атомного, которое фиксируется атомными часами, составит 19 миллисекунд.

Фото: iStock
Показатели глобального потепления в России выше среднемировых

Отметим, что раньше нашей планете требовалось чуть более 24 часов для полного оборота вокруг своей оси, но с начала XXI века ситуация изменилась. Астрономический день пошел на убыль. Дело в том, что Земля стала вращаться быстрее. Причина? По мнению ученых, это может быть глобальное потепление. По мере таяния ледников перераспределение массы заставляет планету быстрее вращаться вокруг своей оси.

Конечно, разница между астрономическим и атомным временем мизерная, но имеет далеко идущие последствия. Например, спутники и системы навигации работают в соответствии с солнечным временем, которое определяется исходя из положения звёзд, Луны и Солнца. Чтобы сохранить слаженную работу спутников и систем навигации, хронометристы Международной службы вращения Земли ранее добавляли к суткам так называемые "дополнительные секунды". В последний раз это делалось в конце 2016 года. Сейчас "хранители времени" ведут споры, нужно ли добавлять "отрицательные секунды" для устранения растущего неравенства. Вполне возможно, что потребуется отрицательная дополнительная секунда, если скорость вращения Земли еще больше возрастет", - сказал DailyMail Питер Уибберли, старший научный сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании.

Общество Наука

Главное сегодня

С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году
На Украине начался двухнедельный строгий карантин
Укладку труб "Северного потока-2" возобновят 15 января
Ученые нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года