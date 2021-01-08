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Рубрика: Спорт

Айрат Мардеев рассказал, как ушел в отрыв на шестом этапе "Дакара"

Текст: Анна Козина
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Айрат Мардеев, пилот экипажа "КАМАЗ-мастер", который одержал победу на шестом этапе "Дакара", прокомментировал итоги дня.

Фото: FRANCK FIFE / AFP
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- Был хороший спецучасток. С самого старта начали атаковать, так как были дюны и впереди нас шел Лопрайс. Понимали, что он - ближайший конкурент по общему зачету. Вместе с ним догнали и обошли Солтиса, а затем обогнали и Лопрайса. Дальше стояла задача оторваться, но он вцепился в меня как клещ, не отпускал и держался позади, - приводит слова Мардеева пресс-служба команды "КАМАЗ-мастер". - На песчаном бездорожье добавили в темпе и оторвались от него. Держали этот темп до финиша, и когда узнали о победе, были довольны. Радует, что смогли "привезти" достаточно много Мацику и поднялись на третье место. Впереди день отдыха, дай бог и дальше ехать стабильно и держать свои позиции.

Дмитрий Сотников, чей "КАМАЗ" пришел к финишу вторым, только укрепил лидерство в общем зачете.

- День выдался для нас одиноким, почти никого не видели на трассе. Стартовали первыми среди грузовиков, изредка встречая джипы. Боролись с трассой, старались держать свою позицию и темп, - отметил Сотников. - В целом все получилось, с навигацией проблем не было. Дорога была песчаной и бугристой, в середине немного скоростных прямиков попадалось. Рабочий и трудовой этап.

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