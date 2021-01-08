Анонсированы телевизоры с искусственным интеллектом

В преддверии выставки CES 2021 компания Sony анонсировала новую серию телевизоров Bravia XR. Они построены на базе интеллектуального процессора Cognitive Processor XR, оснащены панелями LED и OLED, работают под управлением Google TV, а также поддерживают воспроизведение видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду.

Анонсированы модели Master Series Z9J 8K (LED), Master Series A90J и A80J (OLED), а также X95J и X90J 4K (LED). С помощью интеллектуального процессора осуществляется обработка транслируемого контента для повышения качества изображения и звука.

Все телевизоры поддерживают технологию HDMI 2.1, e-ARC, в том числе формат 4K с частотой обновления 120 кадров в секунду, переменную частоту обновления (Variable Refresh Rate, VRR) и автоматический режим низкой задержки (Auto Low Latency Mode, ALLM). Также новинки способны работать с умными колонками Google и Amazon Alexa.