Банк России уточнил основания для блокировки счетов

ЦБ назвал признаки сомнительных операций, из-за которых банк имеет право остановить проведение транзацкции или расторгнуть договор с клиентом. Об этом стало известно из документа, размещенного на сайте регулятора.

В положении 375-П содержится более сотни признаков сомнительных операций. Впервые туда вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. Кроме того, Банк России добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.

Документ вступит в силу в октябре 2021 года. Также банки смогут отказать в транзакции, если она покажется им сомнительной. Отказ банка проводить операцию по исполнительному листу, выданному на основе судебных разбирательств, карается штрафом.