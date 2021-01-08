Большунов взял пятое подряд "золото" на "Тур де Ски"

Новости

Экипаж "КамАЗа" одержал 150-ю победу на "Дакаре" 17:15
Вышел трейлер фильма о Роальде Дале 17:10
Игорь Ларионов рассказал о деталях физподготовки к МЧМ-2021 16:43
Вышел трейлер постапокалиптического фэнтези "Тоскующая кобыла" 16:35
Под контролем миротворцев в Карабах вернулись уже 47,8 тысячи беженцев 16:27
Вышел новый трейлер перезапуска "Крутого Уокера" с Падалеки 16:22
Взрыв оставил огромную пропасть возле "ковидного" госпиталя в Италии 16:16
В Еврокомиссии оценили возможность закупки "Спутник V" 16:11
Игорь Ларионов сохранил пост главного тренера хоккейной "молодежки" 16:05
Вышел трейлер "лавкрафтианского" хоррора "Жертва" 16:00
Цена нефти Brent поднялась выше 55 долларов впервые с февраля 2020 года 15:45
Появились подробности о состоянии заразившегося COVID Василия Ланового 15:01
Автор сценария сериала "Локи" работает над вторым сезоном 14:53
В столичных квартирах станет теплее 14:43
Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" 14:20
В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности 14:14
МВД начнет изымать у водителей фиктивные диагностические карты 14:07
Президент Армении переносит COVID-19 в тяжелой форме 14:03
В МИД КНР дали оценку работе СМИ США во время штурма Капитолия 14:00
Новогодний "Еж" в столичной подземке будет работать до 10 января 13:54
Вышел трейлер фантастического боевика Netflix "Смертельная зона" 13:37
СМИ: Дуэйн Джонсон сыграет в новом "Хищнике" 13:27
В РПЦ призвали прививаться от коронавируса 13:26
Количество фейков о ситуации с коронавирусом пошло на спад 13:19
Участников демонстрации у Капитолия начали увольнять с работы 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
С 7 января заработали новые важные для россиян законы
С 7 января заработали новые важные для россиян законы
08.01.2021 16:23
Рубрика: Спорт

Большунов взял пятое подряд "золото" на "Тур де Ски"

Текст: Анна Козина
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 15 км классическим стилем на шестом этапе "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Фото: AP Photo/Alessandro Trovati Фото: AP Photo/Alessandro Trovati
Фото: AP Photo/Alessandro Trovati

Большунов преодолел дистанцию за 41 минуту 33,7 секунды. Вторым финишировал итальянец Франческо де Фабиани с отставанием в 1,8 секунды от лидера. Тройку лучших замкнул еще один россиянин Алексей Червоткин (+3,7).

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Российские биатлонистки обновили антирекорд до 40 гонок подряд без медалей

Для Большунова это пятая победа подряд по ходу многодневки "Тур де Ски". Александр не смог подняться на высшую ступеньку пьедестала лишь в спринте, состоявшемся 1 января. Тогда он стал вторым.

Напомним, что на трассе отсутствует один из главных конкурентов Большунова трехкратный олимпийский чемпион 2018 года, трехкратный чемпион мира 2019 года, обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019 Йоханнес Клебо. Ведь вся сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и январской многодневки "Тур де Ски" из-за опасений заразиться коронавирусом. Так что пока Клебо довольствуется выступлением на Кубке Норвегии в Люгне. Он как раз стал победителем спринта.

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

Разбившийся в Ленобласти самолет столкнулся со вторым при взлете
Цена нефти Brent поднялась выше 55 долларов впервые с февраля 2020 года
В Минздраве рассказали об электронных сертификатах о прививках против COVID-19
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
На Украине начался двухнедельный строгий карантин
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году