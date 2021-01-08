Большунов взял пятое подряд "золото" на "Тур де Ски"

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 15 км классическим стилем на шестом этапе "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Большунов преодолел дистанцию за 41 минуту 33,7 секунды. Вторым финишировал итальянец Франческо де Фабиани с отставанием в 1,8 секунды от лидера. Тройку лучших замкнул еще один россиянин Алексей Червоткин (+3,7).

Для Большунова это пятая победа подряд по ходу многодневки "Тур де Ски". Александр не смог подняться на высшую ступеньку пьедестала лишь в спринте, состоявшемся 1 января. Тогда он стал вторым.

Напомним, что на трассе отсутствует один из главных конкурентов Большунова трехкратный олимпийский чемпион 2018 года, трехкратный чемпион мира 2019 года, обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019 Йоханнес Клебо. Ведь вся сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и январской многодневки "Тур де Ски" из-за опасений заразиться коронавирусом. Так что пока Клебо довольствуется выступлением на Кубке Норвегии в Люгне. Он как раз стал победителем спринта.