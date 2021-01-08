Британия получила третью вакцину

Хорошая новость для британцев - появляется возможность выбора наиболее эффективного антиковидного препарата. Третьей вакциной, одобренной медиками Великобритании, становится сегодня Moderna. Она работает примерно так же, как и вакцина от Pfizer, и уже была предложена Национальной службе здравоохранения Соединенного Королевства.

Великобритания заказала 10 миллионов доз этой вакцины. Общее число заказа составит 17 миллионов, но поставки не ожидаются до весны. На данный момент около 1,5 миллиона жителей Британии получили в качестве прививки лишь одну, первую дозу вакцины против Covid. Воспользоваться ею смогли уже около четверти граждан старше 80 лет. Вакцины в первую очередь получают наиболее уязвимые британцы состоящие в списке из девяти приоритетных групп, охватывающих около 30 миллионов жителей страны.

Поставлена цель вакцинировать 15 миллионов британцев к середине февраля, включая пожилых граждан проживающих в домах престарелых, а также обслуживающий их персонал. Приоритет вакцинации от Соvid-19 будет отдаваться сотрудникам Национальной службы здравоохранения, всем кому за 70 лет, и тем, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями.

В общей сложности Великобритания заказала 367 миллионов доз вакцин для защиты от Covid-19. Вакцина Moderna вводит в организм человека часть генетического кода вируса, чтобы вызвать иммунный ответ. Для транспортировки Моderna очень удобна, так как для ее хранения требуется температура всего лишь около -20 градусов по Цельсию, как в обычной морозильной камере.