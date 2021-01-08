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Рубрика: В мире

Британия получила третью вакцину

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham
Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham

Хорошая новость для британцев - появляется возможность выбора наиболее эффективного антиковидного препарата. Третьей вакциной, одобренной медиками Великобритании, становится сегодня Moderna. Она работает примерно так же, как и вакцина от Pfizer, и уже была предложена Национальной службе здравоохранения Соединенного Королевства.

Фото: Gettyimages
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Великобритания заказала 10 миллионов доз этой вакцины. Общее число заказа составит 17 миллионов, но поставки не ожидаются до весны. На данный момент около 1,5 миллиона жителей Британии получили в качестве прививки лишь одну, первую дозу вакцины против Covid. Воспользоваться ею смогли уже около четверти граждан старше 80 лет. Вакцины в первую очередь получают наиболее уязвимые британцы состоящие в списке из девяти приоритетных групп, охватывающих около 30 миллионов жителей страны.

Поставлена цель вакцинировать 15 миллионов британцев к середине февраля, включая пожилых граждан проживающих в домах престарелых, а также обслуживающий их персонал. Приоритет вакцинации от Соvid-19 будет отдаваться сотрудникам Национальной службы здравоохранения, всем кому за 70 лет, и тем, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями.

В общей сложности Великобритания заказала 367 миллионов доз вакцин для защиты от Covid-19. Вакцина Moderna вводит в организм человека часть генетического кода вируса, чтобы вызвать иммунный ответ. Для транспортировки Моderna очень удобна, так как для ее хранения требуется температура всего лишь около -20 градусов по Цельсию, как в обычной морозильной камере.

В мире Европа Великобритания Вакцинация от коронавируса

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