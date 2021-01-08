Британия укрепляет свои границы

С октября 2021 года гражданам Евросоюза будет запрещено использовать удостоверения личности для въезда в Великобританию, поскольку эти документы настолько легко подделать, что они широко и без особых проблем используются для въезда в Британию террористами, преступниками и нелегальными иммигрантами.

Источник в министерстве внутренних дел сказал: "Эти документы являются одними из самых небезопасных. Мы знаем, что они используются организованными преступными группами".

Британская "Daily Telegraph" сообщает, что министр внутренних дел Прити Патель, намерена после выхода Великобритании из ЕС изменить прежние правила так, чтобы удостоверения личности граждан Евросоюза не могли использоваться в качестве документов на въезд. Граждане ЕС отныне должны будут предъявлять на границах Великобритании свои паспорта.

Итальянские и греческие документы без особого труда подделываются и продаются сегодня на черном рынке за 800 фунтов стерлингов. В минувшем году албанка Фатмира Тафа была заключена в тюрьму на 14 месяцев за использование фальшивого греческого удостоверения личности. Она въехала в Британию, где ей сделали операцию по трансплантации почки, которая обошлась Национальной Службе Здравоохранения в более чем 72 тысячи фунтов стерлингов.

Европейское полицейское агентство Европол заявило, что подделка документов является сегодня одним из наиболее распространенных видов преступной деятельности, связанной с нелегальной иммиграцией. Новые правила, введенные 1 января 2021 года, запрещают иностранным преступникам, приговоренным к более чем году тюремного заключения, въезд в Великобританию.

Была достигнута договоренность, что с июля 2021 года пограничные службы Великобритании будут получать предварительные данные по всем товарам, идущим из ЕС, что позволит бороться с подозреваемым незаконным импортом оружия и наркотиков.