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Рубрика: В мире

Человек превыше всего - важный принцип управления страной

31 декабря 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним обращением к стране, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Он, в частности, отметил: "2020 год был крайне непростым. Столкнувшись с внезапно вспыхнувшей эпидемией, мы придерживались принципов "народ и жизнь - превыше всего", продемонстрировали огромную заботу о людях, борьба с эпидемией была проникнута непоколебимой волей и стремлением к успеху".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

С наступлением зимнего сезона в мире началась новая волна пандемии. Хотя в Китае иногда появляются отдельные случаи заражения COVID-19, но жизнь населения в целом уже вернулась в нормальное русло, люди по-прежнему соблюдают все меры индивидуальной защиты - масочный режим, предъявляют "код здоровья", но в целом, - ситуация стабильная. Можно с уверенностью говорить, что Китай - самая безопасная в эпидемическом плане страна.

Эти успехи связаны с руководящими установками лидера страны, который давал четкие распоряжения, исходя из принципа "человек и его жизнь - превыше всего".

22 января 2020 года, когда началась эпидемия, председатель КНР Си Цзиньпин распорядился временно заблокировать провинцию Хубэй и город Ухань. В первый месяц эпидемии он провел четыре заседания Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, посвященные вопросам сдерживания эпидемии, в ходе которых призвал укрепить уверенность, объединить все усилия, предпринять научные лечебно-профилактические меры и осуществлять гибкие мероприятия, - именно эти установки легли в основу противоэпидемической стратегии.

28 января во время встречи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейсусом Си Цзиньпин отметил, что китайский народ ведет серьезную борьбу с эпидемией, китайское правительство в приоритетном порядке занимается противоэпидемической работой, ведь для правительства КНР самое главное - это жизнь и здоровье народа.

"Человек превыше всего, жизнь превыше всего" - основная предпосылка научно обоснованных и конструктивных решений ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином.

Под руководством ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином Китай в течение более месяца сдержал распространение эпидемии, в течение двух месяцев было снижено число ежедневного прироста новых случаев, за три месяца были достигнуты значимые успехи в противоэпидемической работе в Ухане и провинции Хубэй. Таким образом, в противостоянии коронавирусу Китай добился значимых результатов, эпидемия была сдержана.

Принимая участие в дискуссии с делегатами из Внутренней Монголии на сессии Всекитайского собрания народных представителей 2020 года, Си Цзиньпин вновь отметил важность принципа "человек и жизнь - превыше всего", подчеркнув: "Ради защиты жизни и здоровья народа мы за ценой не постоим".

Видео, опубликованное в интернете девушкой из России по имени Анна, объяснило причины быстрой локализации эпидемии в Китае: "С начала эпидемии другие страны заботились лишь о своем экономическом развитии, и только Китай бросил все силы на спасение народа, не упомянув о деньгах".

Как сказал знаменитый китайский эпидемиолог Чжун Наньшань: "В чем состоит основное право человека? Это право на здоровую жизнь - это самое важное из прав человека. Ведущей установкой здесь служит принцип председателя КНР Си Цзиньпина - жизнь превыше всего".

Противоэпидемическая практика Китая показывает, что забота о народе и приоритет интересов народа способствуют оптимальным решениям в управлении страной, а в опоре на народ можно преодолеть все трудности.

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