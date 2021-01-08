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Чтобы пользоваться WhatsApp, нужно согласиться с новыми правилами

Текст:   Антон Благовещенский
08.01.2021,  
13:47
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

WhatsApp начал показывать пользователям Android и iOS уведомление, в котором предлагается либо принять обновленные условия использования сервиса и политику конфиденциальности в период до 8 февраля, либо удалить учетную запись.

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На самом деле, политика конфиденциальности, которая предусматривает передачу пользовательских данных Facebook, была сформирована еще в 2016 году, однако уу пользователей была возможность отказаться.

В сообщении говорится, что для продолжения использования WhatsApp владельцу аккаунта нужно до 8 февраля принять согласиться с условиями использования, чтобы продолжить пользоваться сервисом.

Об изменениях в условиях предоставления услуг и политике конфиденциальности подробно рассказывается на сайте WhatsApp.

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