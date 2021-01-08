Для космодрома Восточный будет создан скоростной трамвай

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Роскосмос) планирует создать скоростной трамвай для развития транспортной инфраструктуры космодрома Восточный. "По поручению генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина мы рассматриваем возможности создания для космодрома Восточный скоростного трамвая, который сможет доставлять из ближайших поселков сотрудников на работу и в места проживания", - рассказал ТАСС генеральный директор предприятия Роман Новиков.

Трамвай сможет развивать скорость до 100 км в час. Машина будет разделена на три секции, в то время как в самом ЗАТО Циолковский и на космодроме будут использоваться пятисекционные "уличные поезда". Их будут применять для доставки сотрудников и туристов внутри космодрома на пуски.

Ранее сообщалось о достижении предварительной договоренности об организации на космодроме трамвайного движения. Все трамваи на Восточном будут нового поколения. В том числе планируется использование беспилотных технологий.

В сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что прибывающие в аэропорт Восточного спутники будут перевозить по космодрому на специальной грузовой платформе, созданной на базе трамваев УКВЗ.