Дуров развеял три популярных мифа о Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров развеял три популярных мифа, которые начали циркулировать в социальных сетях. Он уверен, что за этим стоит Facebook, которая испугалась оттока пользователей из WhatsApp.

"У Telegram 500 миллионов пользователей и он постоянно растет, - пишет в своем Telegram-канале Дуров. - Мессенджер стал настоящей проблемой для Facebook. Не имея возможности конкурировать с Telegram в конфиденциальности и качестве продукта, Facebook перешла на скрытый маркетинг - например, редакторы Википедии обнаружили несколько платных ботов, которые добавляют предвзятую информацию на странице WhatsApp в Википедии".

Дуров также заметил, что в последнее время в социальных сетях циркулируют три мифа о Telegram и перечислил их.

Миф 1. "Telegram не является приложением с открытым исходным кодом". На самом деле, все клиентские приложения Telegram работают с открытым исходным кодом с 2013 года. Наше шифрование и API полностью документированы и были проверены экспертами по безопасности тысячи раз. Более того, Telegram-единственное в мире приложение для обмена сообщениями, у которого проверены сборки как для iOS, так и для Android . Что касается WhatsApp, то они намеренно запутывают свой код, делая невозможным проверку их шифрования и конфиденциальности.

Миф 2. "Telegram - русский мессенджер". У мессенджера нет сервисов или офисов в России. С 2018 по 2020 год приложение в России было заблокировано. Telegram остается недоступным для граждан авторитарных государств. При этом WhatsApp там спокойно работает.

Миф 3. "Telegram не зашифрован". Каждый чат в Telegram шифруется с момента запуска приложения. "У нас есть секретные чаты, являющиеся сквозными и облачными чатами, которые предлагают безопасное и распределенное облачное хранилище", - пишет Дуров. - Даже если предположить, что шифрование WhatsApp надежно, оно становится недействительным из-за множества бэкдоров и использования резервных копий.

Дуров напомнил, что Facebook потратил на маркетинг почти 10 миллиардов долларов в 2019 году, а Telegram, по его словам, не тратит денег на продвижение и "люди сами выбирают, что для них лучше".