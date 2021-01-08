Экипаж "КАМАЗа" одержал 150-ю победу на "Дакаре"

Российский экипаж "КАМАЗ-мастера" под управлением Айрата Мардеева выиграл шестой этап "Дакара", который проходит в Саудовской Аравии. Это была 150-я победа для "КАМАЗов" на ралли-марафоне. Кроме того, наши грузовики заняли весь пьедестал. В тройке лучших финишировали лидер общего зачета Дмитрий Сотников и Антон Шибалов.

Мардеев преодолел спецучасток протяженностью 448 км за 4 часа 8 минут 52 секунды. Дмитрий Сотников отстал на 1 минуту 8 секунд, Антон Шибалов - на 4 минуты 49 секунд. Еще один "КАМАЗ" под управлением Андрея Каргинова стал шестым (+6,52).

- После 238 км лидерство захватил экипаж "КАМАЗа" Айрата Мардеева, который на 1 минуту 22 секунды опережает другого российского пилота Дмитрия Сотникова. Скорее всего борьба на финише развернется между ними. А Айрат Мардеев может одержать первую с 2018 года победу, - сообщала пресс-служба "Дакара" по ходу спецучастка.

Между тем экипаж белоруса Сергея Вязовича, который выиграл пролог и третий этап, вынужден был сняться с ралли. На 100-м км четвертого спецучастка "МАЗ" Вязовича сломался, но экипаж смог устранить поломку и добраться до финиша, едва уложившись в лимит времени. Однако на пятом этапе снова возникли проблемы, устранить которые так и не удалось. Пришлось заночевать в пустыне.

- Больше суток экипаж №502 - Вязович / Гаранин / Запорощено - провел в пустыне из-за поломки АКПП. Экипаж приложил все усилия к устранению неисправности, однако в условиях пустыни это оказалось невозможным, - сообщает пресс-служба команды "МАЗ-СПОРТавто". - К большому сожалению, экипаж под управлением Сергея Вязовича на этом завершает ралли "Дакар"-2021".

Отметим, что в зачете грузовиков лидирует Сотников (24:26.18), вторая и третья позиции за Шибаловым (+37.34) и Мардеевым (+1:01.43), Каргинов - шестой (+2:24.20).