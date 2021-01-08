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Рубрика: В мире

Евросоюз перестал признавать Хуана Гуайдо главой Венесуэлы

Текст: Максим Макарычев
Европейский Союз больше не может юридически признавать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо законным главой Венесуэлы после того, как он потерял пост главы парламента, заявили представители 27 стран-членов блока, сообщает Reuters.
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Мадуро назвал условие своего ухода с поста президента Венесуэлы

Заявление посланников 27 правительств ЕС было сделано после договоренности, достигнутой в Брюсселе о том, что самопровозглашенная роль Гуайдо в качестве "временного президента" не имеет институционального статуса. Это произошло после того, как социалистическая партия законно избранного главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро взяла под свой контроль Национальное собрание (парламент страны). ЕС теперь рассматривает Гуайдо и возглавляемую оппозицией "уходящую" Национальную ассамблею лишь как одного из политических игроков Венесуэлы, говорится в заявлении, сделанном главой ЕС по внешней политике Хосепом Борреллом. Напомним, что всего два года назад ЕС вслед за США признал Гуайдо "законным лидером Венесуэлы".

Этот самозванец, позиционировавший себя "борцом с режимом", который в январе 2019 года объявил себя "президентом" Венесуэлы при полной поддержке американцев, потерял свой статус парламентария после недавних выборов в парламент страны, которые привели к консолидации граждан страны вокруг Мадуро. Многие СМИ разместили кадры того, как 5 января 37-летний Гуайдо в синем костюме и галстуке попытался перелезть через железный забор с шипами, чтобы обойти группу спецназовцев, не позволявших ему присутствовать на инаугурационной сессии парламента. Николас Мадуро называет Гуайдо поддерживаемой США марионеткой, стремящейся свергнуть его в результате государственного переворота, чтобы контролировать значительные запасы нефти Венесуэлы. Президент страны призвал новый состав Национального собрания наладить диалог с оппозицией, а также сосредоточить внимание на экстренных экономических мерах.

Гуайдо, "придя к власти", постоянно бравировал своими связями в американском истеблишменте и обещаниями манны небесной из Вашингтона, которая дойдет до измученных кризисом жителей Венесуэлы. Но Вашингтону этот молодой и говорливый политик был нужен исключительно в качестве антипода Мадуро. Соединенные Штаты ввели нефтяные санкции вдобавок к финансовым и адресным санкциям в отношении Каракаса в ожидании некоего быстрого политического перехода, который можно провести с помощью Гуайдо, однако он так и не материализовался. Большинство стран спокойно поддерживали дипломатические отношения с правительством Мадуро, не поддаваясь давлению со стороны Вашингтона, вынуждавшего их ввести экономические санкции в отношении Каракаса. Вскоре и от самого "пылкого борца с режимом", оказавшегося обыкновенным говоруном, стали уставать сами венесуэльцы. Выяснилось, что за ним в стране по-настоящему стоит не так и много сторонников. А в местных СМИ появились фотоснимки, на которых оппозиционер запечатлен в обнимку с главами местной преступной группировки, которая занимается торговлей наркотиками - Лос Растрохос. Этот картель - один из самых крупных и влиятельных в Колумбии распространил свое влияние на слабо контролируемые территории венесуэльско-колумбийской границы. В итоге недавние опросы общественного мнения показали, что поддержка Гуайдо среди венесуэльцев упала почти на 55 процентов с тех пор, как он объявил о своем "президентстве".

Фото: AFP/Federico PARRA
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Сам Гуайдо и его соратники теперь называют себя "Советом директоров" "недавно созданной Делегированной комиссии" "законного Национального собрания", что придает еще большей абсурдности и комичности "деятельности" подобной "политической оппозиции". Будет ли он интересен Вашингтону в таком новом "статусе"? История Латинской Америки знает десятки, если не сотни примеров того, как североамериканцы отказывались от политиков, перешедших в разряд "отработанного материала". Типичный пример - кубинский диктатор Фульхенсио Батиста в 1950-х, который выполнял абсолютно все указания американских хозяев, включая мафию, имел виллу во Флориде и многомиллионные счета в банках. Но самолет которого после победы Кубинской революции американцы не пустили в свое воздушное пространство.

Сдвиг в политике в ЕС и ряда стран Латинской Америки в отношении Гуайдо облегчает для новой администрации США принятие аналогичной позиции. К тому же, менее чем через две недели свой пост госсекретаря покидает главный высокопоставленный покровитель Гуайдо в Америке Майк Помпео. Вдобавок, наблюдатели уже заговорили о возможной нормализации отношений Вашингтона и Каракаса после ухода Трампа, не скрывавшего своей антипатии к Мадуро. Да и сам Гуайдо так и не стал "материалом", продемонстрировав кураторам только свой пылкий задор. А попросту бесполезность.

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