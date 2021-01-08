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08.01.2021 13:19
Рубрика: Общество

Глобальная температура в 2020 году на Земле повторила рекорд 2016 года

Текст: Наталия Ячменникова
Средняя температура на земном шаре в 2020 году достигла показателей 2016 года, который до этого считался самым теплым за всю историю наблюдений, говорится в заявлении Copernicus Climate Change Service (C3S). Эксперты опираются на климатические исследования, проводимые в рамках Всемирной программы климатических исследований (WCRP).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Служба C3S отмечает, что в глобальном масштабе 2020 год составил пару предыдущему самому теплому 2016 году, что делает его шестым в серии рекордно теплых лет, начиная с 2015 года. При этом 2011-2020 годы стали самым теплым десятилетием на планете за историю наблюдений.

Фото: iStock
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Кроме того, метеорологи зафиксировали, что 2020 год стал самым теплым в Европе. "Если говорить о глобальном рекорде, то сейчас установлено, что средняя температура в 2016 и 2020 годах очень близки друг к другу. Теперь начнется процесс дальнейших уточнений, чтобы понять, какая все-таки была температура. Речь идет о различиях в сотые градуса", - пояснил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что 2020 год не просто повторил рекорд 2016 года, а подтвердил огромное влияние человека на изменение климата на Земле. Так, четыре года назад наблюдалось естественное климатическое явление Эль-Ниньо, которое привело к повышению температуры по сравнению с доиндустриальным периодом на 1,3 градуса. Минувшей осенью должно было начаться противоположное явление Ла-Нинья, которое, напротив, обычно способствует понижению температуры, поскольку связано с широкомасштабным охлаждением поверхности океана. "Ла-Нинья действительно началась, но она не смогла сбить температуру на планете, и год стал рекордно теплым", - сказал Роман Вильфанд. Такая ситуация сложилась на фоне продолжающегося роста концентрации СО2 в атмосфере, что спровоцировано антропогенными выбросами.

По оценкам ученых, средняя температура поверхности планеты в ушедшем году была на 1,25 градуса выше, чем в доиндустриальный период 1850-1900 годов. Это при том, что опасным показателем считаются уже 1,5 градуса. Также отмечается, что температура неминуемо растет на 0,2% каждую декаду, начиная с 1970-х.

Ушедший год побил и другие климатические рекорды. Так, метеорологи зафиксировали наибольшие потери морского и покровного льда, высочайшие значения концентраций парниковых газов в атмосфере и целых 30 поименованных штормов в Северной Атлантике. Об этом сообщалось в предварительном отчете Всемирной метеорологической организации о состоянии климата в 2020 году.

Общество Наука Общество Природа Общество Экология Климат на Земле

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