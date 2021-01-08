"Хамви" с "Корнетом": российскую технику показали на параде в Ираке

На недавнем масштабном военном параде в иракской столице было представлено большое количество военной техники российского производства.

Кроме упомянутых ранее Т-90С, БМП-3М, ТОС-1А в парадном строю прошли транспортно-заряжающие машины ТЗМ-Т, также входящие в систему "Солнцепек".

Как можно понять по названию, с их помощью пополняется боекомплект пусковых установок, для этого имеется специальный кран-манипулятор грузоподъемностью 1000 кг.

Всего на борту имеется 24 неуправляемых 220-мм реактивных снаряда, защищенных бронированными кожухами.

Иракские ТЗМ-Т выполнены на базе основных боевых танков Т-90С и снабжены встроенной "реактивной броней", обеспечивающей повышенный уровень защиты.

Известно, что в сухопутных войсках этой страны эксплуатируются и транспортно-заряжающие машины на шасси четырехосных КамАЗов.

Во время парада по улицам Багдада проехали бронеавтомобили Humvee, вооруженные противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет-Э", которые способны уничтожать самую тяжело бронированную технику на дистанциях до 5500 метров.

Для борьбы с полевыми укреплениями и различными огневыми точками имеется модификация, снабженная термобарической боевой частью.

В настоящее время такие ПТУР считаются самыми мощными в арсеналах армии Ирака.

Основу сил противовоздушной обороны составляют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1Э". Их поставки начались осенью 2014 года и завершились в феврале 2016 года. С этого времени такие ЗРПК находятся на боевом дежурстве и защищают наиболее важные объекты.

Также имеются переносные комплексы "Игла-С" и опорно-пусковые установки "Джигит", установленные в настоящее время в кузовах закупленных в США пикапов. Последние тоже были продемонстрированы в ходе торжественного мероприятия.

В воздушной части парада приняли участие штурмовики Су-25. Самолеты такого типа хорошо показали себя еще в 80-е годы в ходе ожесточенного конфликта с соседним Ираном, но практически все были потеряны во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Уже при новом режиме, когда до предела обострилась ситуация на фронтах борьбы с незаконными вооруженными формированиями, из России поставили новую партию таких бронированных крылатых машин. Они оказали существенную роль в стабилизации обстановки.

В небе над Багдадом также пролетели военно-транспортные Ми-171Ш, боевые вертолеты Ми-35М и Ми-28НЭ. Эта винтокрылая техника прекрасно зарекомендовала себя в ходе операций против террористов.