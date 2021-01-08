Игорь Ларионов: Мы должны придерживаться нашего хоккея

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал, как ему и его команде поможет в будущем опыт выступления на МЧМ-2021. Кроме того, специалист рассказал о ключевых моментах своей хоккейной философии. Напомним, россияне на турнире заняли лишь четвертое место.

"В сборную вернутся семь человек. Это довольно большая группа ребят, которые прошли интересный опыт, который дает возможность прогрессировать. В защите у нас будут выходить четыре защитника с опытом нынешнего сезона. Вратарь, который, как я говорил, очень сильный, а может быть еще лучше. Два центрфорварда, которые получили колоссальный опыт, массу игрового времени и вдобавок хорошие оценки.

Что касается меня, ты учишься всегда, каким бы большим хоккеистом ты не был. В этой ситуации ты понимаешь, в чем и где ты можешь быть лучше. В любом случае, наш концепт, принцип, который мы исповедуем, когда в атаке и в обороне должны участвовать пять игроков, оборона компактная, выстроен пас - мы от него не уйдем никуда. Иначе мы будем как чехи - всю игру сидеть в обороне. Наш хоккей должен быть на том уровне, на котором мы можем соревноваться с ведущими командами. Мы должны находить возможность соревноваться с топ-командами и быть успешными.

На самом деле, это очень злободневный вопрос, дать возможность ребятам за короткое время поменять свой стиль. Естественно, они приходят из своих команд, в которых играют в немножко другой хоккей. Сегодня мы говорим об уровне молодежного чемпионата мира, самого важного соревнования в этом возрасте, где играют лучшие против лучших. Это наше будущее хоккея, наше будущее поколение. Конечно, на то, чтобы их направить в нужное нам русло, уйдет время. Но эти мальчишки прошли большой путь, попали в команды КХЛ не просто так, были лучшими по своим возрастам. Тут вопрос больше химии, глубины знания о каждом игроке, что от кого ожидать. Должны быть люди с характером на каждую позицию, которые могут дать максимальный результат. В этом и заключается тонкая работа. Хотя времени не так много, но я думаю, что все реально. У канадцев свой стиль, у американцев свой. Мы должны придерживаться нашего хоккея", - отметил Ларионов.