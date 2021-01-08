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Рубрика: Спорт

Игорь Ларионов: Мы должны придерживаться нашего хоккея

Текст: Илья Соболев
Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал, как ему и его команде поможет в будущем опыт выступления на МЧМ-2021. Кроме того, специалист рассказал о ключевых моментах своей хоккейной философии. Напомним, россияне на турнире заняли лишь четвертое место.
Фото: Codie McLachlan/Getty Images Фото: Codie McLachlan/Getty Images
Фото: Codie McLachlan/Getty Images

"В сборную вернутся семь человек. Это довольно большая группа ребят, которые прошли интересный опыт, который дает возможность прогрессировать. В защите у нас будут выходить четыре защитника с опытом нынешнего сезона. Вратарь, который, как я говорил, очень сильный, а может быть еще лучше. Два центрфорварда, которые получили колоссальный опыт, массу игрового времени и вдобавок хорошие оценки.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images
Игорь Ларионов: Нам указали на ошибки, которые нужно исправить

Что касается меня, ты учишься всегда, каким бы большим хоккеистом ты не был. В этой ситуации ты понимаешь, в чем и где ты можешь быть лучше. В любом случае, наш концепт, принцип, который мы исповедуем, когда в атаке и в обороне должны участвовать пять игроков, оборона компактная, выстроен пас - мы от него не уйдем никуда. Иначе мы будем как чехи - всю игру сидеть в обороне. Наш хоккей должен быть на том уровне, на котором мы можем соревноваться с ведущими командами. Мы должны находить возможность соревноваться с топ-командами и быть успешными.

На самом деле, это очень злободневный вопрос, дать возможность ребятам за короткое время поменять свой стиль. Естественно, они приходят из своих команд, в которых играют в немножко другой хоккей. Сегодня мы говорим об уровне молодежного чемпионата мира, самого важного соревнования в этом возрасте, где играют лучшие против лучших. Это наше будущее хоккея, наше будущее поколение. Конечно, на то, чтобы их направить в нужное нам русло, уйдет время. Но эти мальчишки прошли большой путь, попали в команды КХЛ не просто так, были лучшими по своим возрастам. Тут вопрос больше химии, глубины знания о каждом игроке, что от кого ожидать. Должны быть люди с характером на каждую позицию, которые могут дать максимальный результат. В этом и заключается тонкая работа. Хотя времени не так много, но я думаю, что все реально. У канадцев свой стиль, у американцев свой. Мы должны придерживаться нашего хоккея", - отметил Ларионов.

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