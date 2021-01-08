Игорь Ларионов: Нам указали на ошибки, которые нужно исправить

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал журналистам о совещании в Федерации хоккея России, на котором были подведены итоги чемпионата мира в канадском Эдмонтоне. Напомним, наша команда заняла на турнире лишь четвертое место.

"Обсудили многие вещи. К сожалению, не сумели достичь того, что хотели достичь. Нам указали на ошибки, детали, которые нужно исправить, чтобы двигаться дальше, чтобы хоккей прогрессировал, был более доминирующим с нашей стороны. Эти детали направлены на то, чтобы сделать нашу команду более сбалансированной и успешной.

Атака была в ступоре? Безусловно, игра в хоккей располагает к тому, чтобы были голы. Атака не была в ступоре: об этом говорит то, что мы забили пять американцам, четыре шведам. Нужно избежать падений и взлетов, что было в том же матче с чехами. Хотя если мы будем анализировать время, проведенное в атаке, и количество бросков, то увидим, что у нас была невысокая реализация. И это тот ключевой момент, на который нужно обратить внимание. Также нужно обратить внимание на броски защитников, работу на пятаке. Это те детали, которые на сегодня предопределяют исход матчей. Это то, что нужно подправить.

По персоналиям говорить нет смысла. Игра состоит из ошибок и эмоций. Та же Канада забивает 16 голов немцам, но ни одного в финале. Насчет нехватки мастерства: мастерством было забить пять американцам, четыре шведам, да кому угодно. Но хоккей развивается во всем мире. Если говорить более глобально, те же американцы, которые вылетели в четвертьфинале прошлого года, в этот раз стали чемпионами мира. Чтобы на этом турнире обыграть чемпионов мира, что мы сделали в группе, все-таки должен быть талант. Здесь целый комплекс вещей, которые мы ходим донести до игроков следующего созыва "молодежки", - рассказал Ларионов.