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08.01.2021 16:43
Рубрика: Спорт

Игорь Ларионов рассказал о деталях физподготовки к МЧМ-2021

Текст: Илья Соболев

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал мнение о том, что нашей команде не хватило функциональной подготовки на МЧМ-2021. Напомним, россияне остались на турнире без медалей, заняв лишь четвертое место.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images
Игорь Ларионов: Нам указали на ошибки, которые нужно исправить

"Филипп Арзамасов (тренер по физподготовке - прим. "РГ") фактически перенес подготовку с прошлого года на этот год. Многие вещи, которые ты делаешь правильно, ты хочешь оставить. Естественно, с учетом пандемии. В этом плане он сделает все необходимое, чтобы внести коррективы в тренировочный процесс, а ребята были более готовы функционально.

Это более прямой вопрос к нашему тренеру по ОФП, хотя я выходил на зум, смотрел ребят. Более того, я договорился с генменеджером "Эдмонтона", чтобы нам предоставили штангу, чего не было у других команд. И там, и в Новогорске была проделана большая работа, делали тесты каждые четыре дня. Есть полная раскладка всего, что мы делали. За все отвечать невозможно: есть специалист, который делает эту работу лучше, чем я. В прошлом году команда с ним дошла до финала. Я полностью ему доверяю: человек отработал много лет в "Динамо", был в прошлом году в сборной. Мне сложно давать оценку, потому что обычно нагрузку испытывают игроки. Тут вопрос к ним. Понятно, что когда команда в хорошем состоянии, не бывает провалов. Почему провалы не случились у Бардакова, Пономарева, Подколзина, которые отпахали по полной программе, а случились у Сафонова, Амирова, который говорил, что не знает, почему у него ноги не бегут? Наверное, подход должен быть индивидуальным. Игра развивается, становится быстрее. Если ты не успеваешь, проигрываешь борьбу, не владеешь инициативой. В этом плане есть потенциал, который мы можем использовать, - подчеркнул Ларионов.

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