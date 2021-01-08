Иран запретил вакцины от COVID-19, произведенные США и Великобританией

Тегеран объявил о запрете на ввоз вакцин от коронавируса, произведенных компаниями США и Великобритании. Об этом, сообщает РИА Новости, в ходе телевыступления заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Импорт британских и американских вакцин - запрещен", - цитирует Али Хаменеи агентство. Он также добавил, что если бы США смогли сделать хорошую вакцину, то "у них в стране не произошло бы такого коронавирусного фиаско".

Верховный лидер Ирана отметил, что не доверяет вакцинам, произведенным в США и Британии. "Они (указанные страны - прим. "РГ") иногда стремятся испытать вакцины на гражданах других стран", - приводит его слова Alarabiya.net.

Напомним, что Тегеран ведет разработку собственной вакцины. В конце декабря прошлого года начались ее испытания на добровольцах. Местные СМИ сообщали, что к началу февраля 2021 года в стране будет произведено 1,5 миллиона доз вакцины. Ожидается, что через шесть месяцев страна сможет производить 12 миллионов доз в месяц.